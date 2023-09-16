已近90年歷史的光復樓於1933年建成，目前正在進行修復，預計11月亮相。（張芷瑜攝）

「光復樓3D立體一卡通」在製作上為復刻重現光復樓，不僅磚牆及窗戶顏色都極其考究外，嗶卡後透出的溫暖光線，更為光復樓的建築風采及歷史軌跡加分。（一卡通提供）

響應全國古蹟日，北一女16日舉辦「薪傳雙甲子─再現光復樓」的紀念活動，現場也發表與一卡通公司合作發行的紀念版「光復樓3D立體一卡通」，首波預計販售5000份，校友樓海鳥表示，北一女學生早期都會在光復樓上課，承載許多求學的美好回憶，期待修復完工亮相。

已近90年歷史的光復樓於1933年建成，是北一女中校園內最具代表性的建築，1998年被指定為市定古蹟，目前正在進行修復，預計11月亮相，北一女16日舉辦「薪傳雙甲子─再現光復樓」的紀念活動，也發表紀念版「光復樓3D立體一卡通」，即日起在7家誠品門市及誠品線上店開賣，每個售價599元。

北一女中校長陳智源表示，響應全國古蹟日舉辦紀念活動，希望大家關注古蹟維護跟文化資產保存，光復樓是首棟RC結構的學校建築，90年來陪伴無數北一女學生走過青春，不只是校內古老建築物，也連接學生深刻的情感記憶。

陳智源也表示，光復樓修繕複雜，必須要在文資價值跟現代化功能間取捨，所以施工分兩期，約投入1億多元整修，也有賴海內外校友捐款幫忙，因為即將修復完成，16日也推出光復樓一卡通，將成國內第一張校園建築立體票證。

北一女校友會長趙梅君則說，大家都在光復樓上過課，早該修復但一直沒動工，當時聽到決定修復消息，不少校友都跟進幫忙，參與捐款校友超過2500位，總捐贈超過6500萬，過程很感人也充滿愛，修復不只要品質還要有品味，修復完成預計規畫沈浸式空間，可讓民眾一虧當時的活動盛況。

北一女校友樓海鳥分享，早期一定會在光復樓上課，尤其對烹飪教室跟縫紉教室印象深刻，當時沒有借課問題，一定都會去上課，當時還教做百褶裙，她也表示，會去買推出的一卡通，因為光復樓乘載青春時光，期待改建後古蹟能再利用，自已也有出資，也希望能造福未來的學妹。