俄羅斯國防部長蕭依古接待北韓領導人金正恩參觀空軍基地。

北韓領導人金正恩今天在俄羅斯國防部長陪同下，參觀俄國能攜帶核武的戰略轟炸機及「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。

金正恩今天面帶笑容抵達距海參崴（Vladivostok）約50公里遠的克涅維基（Knevichi），俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）到場迎接。

蕭依古隨後向金正恩展示能夠攜帶核武的戰略轟炸機Tu-160、Tu-95和Tu-22M3，這些都是俄羅斯空中核打擊力量的重要組成部分。

蕭依古在談到其中一架飛機時，告訴金正恩說：「它可以從莫斯科飛到日本，然後再折返。」

金正恩也詢問如何從戰機上發射飛彈。一名俄羅斯官員告訴金正恩，戰略轟炸機是俄國核武的其中一個關鍵部分。

金正恩15日訪問一座受西方國家制裁的俄羅斯戰機工廠，美國及其盟國擔心這次的訪問，可能會提升俄羅斯在烏克蘭的軍事力量，也讓北韓的飛彈計畫獲得支持。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）13日與金正恩會面時，討論軍事方面的問題、俄烏戰爭，以及深化俄國與北韓間的合作等。

蒲亭告訴記者，俄羅斯「不會違反任何規定」，但會持續發展與北韓的關係。他的發言人表示，金正恩訪問俄國期間，沒有就軍事問題或其他議題簽署任何協議。