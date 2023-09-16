鴻海創辦人郭台銘宣布其參選總統副手為藝人賴佩霞後，賴的學歷近日成為外界話題焦點。國民黨智庫召集人、前立委陳學聖昨「善意提醒」，需驗證賴佩霞的大陸廣州暨南大學學位是否完成認證，但遭郭辦發言人黃士修反駁。陳學聖今（16）日再嗆賭，請黃士修19日備好賴佩霞拿碩、博士修業期間，有在大陸累積24個月的居留證明，若是真的，他就請雞排100份。

陳學聖以「和黃士修週二有約」為題，今在臉書指出，前兩天善意提醒郭陣營，要注意賴佩霞大陸暨南大學法學博士學位的採認問題，因為過去有不少台灣政治人物去「洗學歷」，這都是事實。陳強調，「但不表示賴或其他在這學校唸過書的人，都是洗學歷，這是基本邏輯的ABC。」

除此之外，陳學聖還怒批，沒想到郭辦發言人黃士修卻惡意扭曲，也拉同校台生下水，結果不僅扯錯人被駡、認錯道歉，還去亂掰國民黨黨紀會處分。為了速戰速決，陳學聖表明，要請郭辦黃發言人，備好賴佩霞讀碩、博士期間，在大陸累積24個月的居留相關證明。「若有，學歷為真，若拿不出來，抱歉，這學歷在台灣教育部是不採認的」

陳學聖最後指出，「我希望賴學歷是真的，證明確實有人在暨大合規唸完書，為表慶賀，我請雞排100份，時間、地點完全配合郭辦。」