新北市一名吳姓（57歲）油罐車駕駛，駕車行經中和區景平路、新北環快路口時，吳姓（33歲）女機車騎士發生碰撞，機車卡在油罐車保險桿下方，導致吳女騎右腳被機車壓住，致發生交通事故。

警消獲報到場，使用千斤頂將機車移開，順利將吳女救出，所幸意識清楚，送醫救治後並無大礙。車禍現場因油罐車及多輛救援車輛佔據右轉車道，造成後方車輛無法通行，轄區中和分局立即派遣多名警力至現場疏導車流。

據了解，雙方駕駛酒測值均為零，警方依規定繪製現場圖、製作談話紀錄、攝影照片等，將調閱監視器畫面，還原事發經過，肇事原因仍待釐清。

中和交通分隊長鄭文傑指出，接獲報案在中和區景平、環快路口處發生交通事故。經初步了解，吳男駕駛油罐車沿新北環快往安康方向右轉往景平路行駛，與同路段直行欲左轉待轉之騎乘普重機吳女發生碰撞，吳女遭倒下之機車壓住導致右小腿受傷，本分隊獲報後立即到場處置，並將吳女先行送往醫院救治，肇事原因尚在釐清中。