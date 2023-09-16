大陸一名楊姓男子日前乘車期間，竟對陌生女子3度肢體猥褻，嚇得對方通知乘務員並報警。等到列車到站，得知來龍去派的妻子，氣炸連甩楊男多個耳光，大罵「我打死你」，但也只能眼睜看著他被警方帶走調查。

綜合陸媒《江蘇新聞》、《揚子晚報》報導，楊男當時跟妻子與兒子，搭從江西省豐城市開往江蘇省崑山市的K784次列車，看到鄰座一名正在休息的女子，一時色慾薰心對她伸出鹹豬手，等被女子察覺後又立刻裝睡。女子發現異狀當下，便將此事告知友人，但遭安慰也許只是不慎觸碰，才沒立刻做出反制。

不料，食髓知味的楊男，還將左腿緊貼女子右腿。女子對此暫且挪動身體迴避，並在2人的座位之間放了一個水壺擋住，但沒多久又被襲胸，此時不再忍讓的她起身推開楊男，通知乘務員並報警。

儘管楊男後來躲進廁所換裝，仍於到站下車後遭逮捕。

同行的妻子得知事件始末，怒甩他多個耳光，大罵「我打死你」。楊男起初默不吭聲，在被警方帶回調查後才鬆口坦承，的確有對女子肢體猥褻，「看她年輕漂亮，衝動了。」全案目前仍在偵辦當中，楊男已被南京鐵路公安機關保釋。