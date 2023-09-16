洋基終於把美東墊底的位置讓給紅襪，而球團早已決定在剩餘賽程拉上潛力新人試試身手，表明已經放棄競爭，因此讓本季飽受腳趾傷勢所苦的「法官」賈吉（Aaron Judge）提前關機，對洋基來說似乎才是明智之舉，而據《NJ.com》記者古德曼（Max Goodman）表示，儘管傷勢未癒，賈吉依然表達想要每天上場比賽的渴望。

賈吉的腳趾傷勢已經持續了幾個月，每次出賽都是一次賭博，不過帶傷上陣的賈吉似乎沒有受到太大影響，就算打擊率不斷往下探，但只要一出手就會給予敵方痛擊，0.982的攻擊指數仍維持高檔。考量洋基不太可能打進季後賽，賈吉將獲獲得額外的時間來處理傷勢。

但作為吉特（Derek Jeter）後首任隊長，賈吉感到自己責任重大。洋基總教練布恩（Aaron Boone）告訴古德曼，「他一直想出賽，不願錯過球隊每個時刻，也想為年輕球員樹立榜樣，所以我們會隨時注意他的身體狀況，也不要讓任何人受到傷害，當然也會把剩下的賽程當做非常重要的比賽看待。」

根據先前醫學專家說法，賈吉的腳趾只剩下承受疼痛的問題，並沒有進一步受傷的風險，未來兩周的賽程也不至於對賈吉的健康狀況產生影響。且對洋基來說好消息是，16日交戰海盜他們後來居上，以7比5逆轉對手，加上同日紅襪吞敗，洋基已將美東墊底的位置讓出。