警方破獲以黃嫌為首等8人組成之「行動水房」詐欺集團，全案詢後依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移送臺北地檢署偵辦，並賡續溯源擴大偵辦。（圖／警方提供）

警方查扣現金108萬8000元、手機16支、存摺25本、提款卡29張等證物。（圖／警方提供）

假投資真詐財！詐欺集團經常透過臉書、LINE等社群平台，以「投資賺錢為前提」吸引多名被害人下載投資APP，並依照指示匯款後，想要將獲利領出時卻無法順利出金詐騙民眾，北市文山二分局於日前破獲以黃嫌為首等8人組成之「行動水房」詐欺集團，總計查扣現金108萬8000元、手機、存摺、提款卡等證物，全案詢後依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移送臺北地檢署偵辦，並賡續溯源擴大偵辦。

警方表示，該詐欺集團係透過臉書、LINE等社群平台，以「投資賺錢為前提」吸引多名被害人下載投資APP，並依照指示匯款後，想要將獲利領出時卻無法順利出金，財損總計近5000萬元，隨後該集團成員分別至雙北多家銀行臨櫃將贓款領出，再交由上手，經警方循線追查金流、調閱監視器，埋伏跟監鎖定多名提領車手後，會同北市刑大偵四隊、文山第一分局及大安分局等單位共組專案小組，報請臺北地檢署指揮，見時機成熟於12日持臺北地院（檢）核發搜（拘）票，兵分多路一舉查獲黃姓男子等8名犯嫌到案，總計查扣現金108萬8000元、手機16支、存摺25本、提款卡29張，堪稱「行動水房」，全案詢後依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移送臺北地檢署偵辦，並賡續溯源擴大偵辦，展現警方執法決心，強力打擊詐欺集團。

文山第二分局分局長陳瑞基呼籲，警方打詐如火如荼，民眾更應具備「識詐」知能，投資號稱「高額獲利、穩賺不賠」攏係假，勿輕信網路飆股、明牌，並循正當管道理財；另也要注意假貸款、假求職等詐騙手法，不交付個人存摺、提款卡及印章、網銀密碼等重要金融資料，避免遭騙外又淪為人頭帳戶，成為詐欺共犯成員。