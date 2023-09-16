巴西進口洗選蛋產品傳效期標示錯誤，對此，北市衛生局表示，全聯已累計下架回收台農蛋品販售的巴西洗選蛋1312盒未再增加，該公司另項冠軍蛋品販售的巴西進口洗選蛋已下架回收1659盒，實際進貨數量尚在調查。

北市衛生局食藥科長陳怡婷指出，北市主要為販售端，後續除了到各市場例行性稽查，若有收到販售源消息也會去確認，目前全聯通路都已經下架，至於有多少消費者買到標示錯誤蛋品部分仍在統計中，預計下周開始稽查北市2家蛋品加工廠。

陳怡婷表示，若有查獲蛋品標示不完整，違反者將依《食安法》第22條規定處3萬至300萬元罰鍰；若為標示不實則會依《食安法》第28條開罰4萬至400萬元罰鍰，目前北市沒有查獲業者有違規的案件。

衛生局表示，已前往超市賣場實地查訪，累計查核共70家，販售架上未見巴西蛋品，持續查驗市售食品，維護消費者食品安全，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線1999(外縣市民眾請撥02-27208889)轉7079。