中科扶輪社今天由服務計畫主委林俊杰帶領，上午到瑪利亞基金會台中市愛心家園捐贈1台洗地機及2台大型除溼機等物資，還著裝幫忙包裝中秋節月餅禮盒。（張亦惠攝）

中秋節將至，台中中科扶輪社今天前往瑪利亞基金會及家扶基金會送暖，瑪利亞基金會今年月餅禮盒認購狀況不佳，到目前只賣出6成，中科扶輪社致贈洗地機、除溼機，還幫忙包裝月餅。瑪利亞基金會主任劉純晶也表達感謝，並直呼「很有助益」。

中科扶輪社今天由服務計畫主委林俊杰帶領，上午到瑪利亞基金會台中市愛心家園捐贈1台洗地機及2台大型除溼機等物資。劉純晶表示，瑪利亞基金會有很多服務工作，洗地機可以幫助清潔工作隊更快更好地完成清潔任務，除溼機也對孩子的健康很有幫助。

林俊杰說，中科扶輪社今年社區服務計畫以「飛揚的青春．助學手作圓夢」為主題，希望發揚愛與交流，瑪利亞基金會長期經營弱勢服務，讓大家很敬佩，這幾年疫情不少社福團體經營得很辛苦，中科扶輪社能盡一己之力幫忙，很有意義，也有社友因為有瑪利亞基金會的服務，放心帶孩子從阿根廷回國，幫助別人回過頭也幫了自己。

中科扶輪社友下午來到南台中家扶中心訪視繪畫班學童，與學童共同藝術手作中秋玉兔造型藝術品、彩繪中秋滿月彩繪盤，也捐贈物資給家長培力計畫「福呷水餃」，「福呷水餃」是幫助無法穩定就業的家長，獲得一技之長，在過程獲得補充家庭收入的機會。

南台中家扶中心主任蕭舜鴻表示，感謝中科扶輪社挹注資源在家長培力方案上，給福呷水餃團隊一劑強心針，將繼續用雙手與用心包出一顆顆料實味美的福呷水餃，邀請大家繼續支持，也謝謝中科扶輪社拋磚引玉。