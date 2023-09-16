啦啦隊女神林襄擁有超高顏值和火辣身材，讓她人氣居高不下，這個月5日她迎來26歲生日，她也開心和友人一同慶祝，其中她和正妹網紅「棠娜」的合照，更是引爆話題，不少人都認為兩人外型十分相像，對此，棠娜也自曝和林襄的關係。

林襄14日曬出和友人慶生照，其中她和棠娜同框時，十分神似的長相，讓網友都好奇兩人是否有血緣關係，對此，棠娜也做出回應「大家好奇我們是不是同一個工廠出來的嗎？其實不瞞大家說，我們有個同父異母的爸爸」。

棠娜（圖右）親解和林襄的關係。（圖／取自棠娜、林襄IG）

林襄和棠娜是好友。（圖／取自林襄IG）

而她接著曝光兩人的「爸爸」就是修圖軟體美圖秀秀，笑稱是因為修圖才會看起來這麼像，幽默回應讓網友都直呼「超級好笑」、「真的越看越像」、「這樣變成兩襄好」，而壽星林襄也留言回應「你比較漂亮，皮膚又白又好」，足見兩人的好交情。

其實，棠娜和林襄一樣，擁有甜美臉蛋和傲人魔鬼身材，在IG擁有超過24萬粉絲追蹤，而她不僅是髮型、眼睛、鼻子和林襄相似，連笑起來的嘴巴弧度和酒窩位置都差不多，難怪會引起不少網友熱議。