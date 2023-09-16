南庄鄉公有市場攤商組成自救會掛白布條抗議鄉公所獨斷獨行。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄鄉公有市場攤商組成自救會掛白布條抗議鄉公所獨斷獨行。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄鄉公有市場攤商組成自救會掛白布條抗議鄉公所獨斷獨行。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉公有市場今年因老舊建物補強結構，市場攤商全部清空停業，月前市場補強工程完成後，原有攤商先行遷回原攤位，直到15日突然接到鄉公所通知必須重新抽籤決定攤位，多個攤商在市場營業超過30年，卻面臨重新抽籤，認為是鄉公所有意刁難，除了向鄉代會及縣議員等陳情外，16日上午在市場內拉白布條抗議鄉公所，鄉公所則表示已安排18日下午在公所召開協調會，一切將按照程序走。

南庄鄉公有市場就位在桂花巷口對門，1989年興建啟用，至今已34年，市場有多個老攤商、小吃店，老麵攤，都經營超過30年，其中像是阿英麵店，原本是在南庄農會旁擺攤營業，市場啟用後就遷入經營，是許多南庄人懷舊的故鄉美食，也是外地遊客推薦的南庄美食代表之一。

南庄鄉公所原本有意爭取中央補助拆除南庄公有市場重建，但因年限不夠，所以只能暫行補強結構，補強工程從今年3月動工，至7月完工，所有攤商都暫停營業清空搬出。南庄鄉公所雖然曾在去年9月間公告招租事宜，但並未召集舊攤商說明任何重新招租或是攤位調整事宜，所以老攤商都以為照著原有攤位營業，因此，老攤商早早就將器具設備搬回市場，甚至阿英麵店、豬皮飯等攤商還特別斥資重新整理自家攤位，開始重新營業。

15日南庄鄉公所突然發出通知，要所有的老攤商於18日下午2點在鄉公所開協調會，抽籤決定新攤位，這項消息一出引發全體市場攤商炸鍋，鄉公所沒有事先表明，攤商們16日上午在市場掛出白布條抗議，並要求縣長鍾東錦出面主持公道。

對此南庄鄉長羅春蓮接受媒體訪問時表示，由公有市場長期被固定攤商把持，為了公平只好抽籤來決定攤位分配，讓更多有意願參與市場經營的鄉親，甚至是中低收入也有機會進駐，因此鄉公所才決定辦理協調會說明遴選辦法，並舉辦公開抽籤。