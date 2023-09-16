樂成宮月老網路聲量高 未婚聯誼400名額搶光

台中樂成宮月老近年網路聲量高，還有網友封為「復合聖地」，廟方16日舉辦未婚聯誼活動，樂成宮董事長何敏誠表示，網站報名男女200對名額超搶手，男生5分鐘搶光、女生比較含蓄，在5天額滿。參加未婚男女有人因拜月老求姻緣擲筊獲允杯，信心滿滿而來；也有人看好適婚對象多，秒搶報名。

樂成宮董事長何敏誠（中）率廟方幹部及400名未婚男女，祭拜月老揭開活動序幕。（陳淑芬攝）

樂成宮舉辦未婚聯誼活動，董事長何敏誠（左3）及台中市民政局長吳世瑋（右4）、數位治理局長林谷隆（左2）等人與會見證。（陳淑芬攝）

台中樂成宮是國定三級古蹟，主神是天上聖母，在地稱為「旱溪媽祖」；二樓供奉掌管姻緣的「月老星君」，廟方每年辦未婚聯誼活動，近年網路聲名大噪，擠入祭拜月老人氣宮廟。「樂見真愛，成就幸福，月老慶生締佳緣」未婚聯誼活動，立委黃國書、台中市府民政局長吳世瑋及數位治理局長林谷隆與會見證。

樂成宮董事長、前資深市議員何敏誠率廟方幹部及400名未婚男女，祭拜月老揭開活動序幕，還有參加活動而修成正果的準新人出席分享心得，廟方並致贈黃金「金鏟子」祝福早生貴子，可愛造型的大型月老人偶現身，炒熱現場氣氛，多元互動及分組聯誼活動登場。

何敏誠受訪表示，近年因疫情、晚婚及高比例不婚，造成少子化已成為「國安危機」，樂成宮今年舉辦未婚聯誼與往年一樣熱門搶手，200對名額採網路報名，男生部分，5分鐘就搶光；女生比較含蓄，在第5天額滿，可見樂成宮的未婚聯誼活動很受歡迎。

吳世瑋致詞幽默地說，台中市人口是全台第二，雖結婚率是第一名，但嬰兒出生卻是第二，他祝福現場未婚男女聯誼配對成功，結婚後，也要趕快代代傳承，為台中市爭光；林谷隆也祝未婚男女能成眷屬，並快成「父母」。

今年報名年齡以31至39歲最多，佔5成以上。26歲「拉拉」在中友百貨卡友中心工作，她說，職場環境認識異性朋友機會少，雖現代網路交友盛行，但詐騙也多，她個性比較保守，希望在樂成宮月老加持下，能找到體貼、照顧家庭的對象。

34歲謝先生在自來水公司上班，他說，媽媽已急著要抱孫子，他今年農曆春節到樂成宮拜月老，求姻緣擲筊獲「允杯」，所以來參加廟方辦的未婚聯誼，很有信心能配對成功。

32歲王姓男資訊工程師不諱言，職場的女性比較少，參加未婚聯誼能多認識異性朋友，也希望能遇到有緣人。