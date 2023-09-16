為幫助腦麻患者，台藝大高雄市校友會今（16）日在高雄市文化中心舉行藝術家聯展開幕式。（林瑞益攝）

為幫助腦麻患者，台藝大高雄市校友會今（16）日在高雄市文化中心舉行藝術家聯展開幕式，共有台藝大116位藝術家參展，在高雄市文化中心展出155件作品。高雄校友會理事長楊淑嘉說，希望藉此能拋磚引玉，讓更多民眾與企業家幫助腦麻孩子在屏東興建一處家園，供腦麻兒居住。

這次高雄校友會聯展義賣展期從9月15日至9月26日，這也是楊淑嘉上任後首度舉辦的大型聯展，透過公益聯展，邀請台藝大師生、藝術家們共盡社會責任，發揮良善關愛助人的精神，並提升藝術家們的能見度。

楊淑嘉說，台藝大校友藝術家們一直很努力扮演藝術領域的領頭羊角色，隨著疫情趨緩，高雄校友會首次邀請包含母校台灣藝術大學師長，以及全國校友們共同參與這次義賣會，買家將有機會購買獨特又珍貴的藝術作品，義賣所得部分收入將用於支持高雄市磐石基金會，幫助腦麻兒興建永遠的家，讓藝術家除了創作之外，更有關懷社會的情懷。

「藝起愛」策展人除了楊淑嘉，另有鄭弼洲、張錦郎、陳冠勳3位藝術家。今天開場由腦麻兒帶來打擊樂團表演；美展部分包含水彩、油畫、書法、水墨、篆刻、複合媒材、攝影、陶藝、立體雕塑等作品。