大陸央視新聞報導，第十屆航太技術創新國際會議16日在上海舉行。航太專家表示，中國正在邁入月球探索與開發的新時代，相關研究已經啟動。同時，探日衛星「羲和二號」正在論證，計畫開啟中國太陽立體探測時代。

中國科學院相關專家表示，在「羲和號」衛星成功發射的基礎上，中國將重點推動實施日地L5太陽探測工程，初步計畫於2026年發射「羲和二號」衛星，發射後將探索太陽活動區磁場的起源、演化和研究太陽爆發對地球的影響。

中國科學院院士方成說：因為到了L5地方看的話，就是從太陽邊上，從旁邊去看它。所以從太陽爆發出來的活動都能夠觀察出來，可以精準地預報太陽爆發什麼時候能到達地球，對地球多大影響，從根本上來提高大陸國家太空天氣預報的水準和能力。

除了對太陽的探索之外，中國探月工程也在穩步推進中。今年，中國宣布中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施。在本次會議上，航太專家帶來了關於月球火山熔岩管道洞穴的研究，並進一步探討了該洞穴對於後續建設月球科研站的用途與可行性。

航太科技集團八院科技委常委張崇峰稱，月面熔洞提供了很好的地質上可利用的價值，它的溫度條件，防輻射、防微流星等等，對於人類長期月球生存都有很好的價值。目前，提出來了用機器加人組合的方式探測，為後續太空人可以進入、可以建設家園提供參考。