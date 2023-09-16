台灣「舉重女神」郭婞淳避免傷勢加劇在舉重世錦賽小試身手，生涯首次被分在C組出賽，寫下「C組傳奇」，在挺舉奪銀，接下來她要再出征杭州亞運，尋求連2屆奪金，但最終目標還是放眼明年巴黎奧運。

想取得明年巴黎奧運門票，選手必須要參加今年世錦賽，由於世錦賽與亞運比賽時間接近，有腰傷在身的郭婞淳選擇保守出擊，在報名總重量降為210公斤，卻意外被分在C組。

「那時候是剛恢復，所以（總和）保守寫低一點，本來預計應該會是在B組。」郭婞淳笑著繼續說：「但沒有算到人數問題，結果名單一出來後怎麼會是在C組。」最後她繳出抓舉101公斤、挺舉130公斤、總和231公斤，在挺舉部分奪銀。

結束世錦賽返台後幾天又要出征杭州亞運，郭婞淳要尋求衛冕，對亞運沒有預設立場，「能舉多少就多少，不要因為想拚更重反而讓自己傷勢更嚴重。」

近年受到腰傷困擾，郭婞淳也從中學習與傷勢共存的方式，「其實是還蠻不錯的體驗，是不一樣的心境跟體驗，現在腰不舒服也不會刻意去避掉它，反而是想要更加強。」

郭婞淳坦言，世錦賽算是檢驗自己先前針對加強腰部訓練的成果，「從世錦賽來看成果是不錯的，也會繼續下去，最希望就是亞運比賽當天，我的腰可以突然不痛。」

已經完成「金牌大滿貫」的郭婞淳，對於可能是生涯最後一屆亞運，她也希望能有時間去看一下其他項目的比賽，「蠻想看籃球的，另外也沒看過小戴（戴資穎）現場比賽，希望可以去看一下。」