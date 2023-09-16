吉安警分局顏姓員警今年7月開警車，在路口與婦人車禍，致婦人傷重死亡，雖已與家屬達成和解，但警局依顏員執勤狀況，仍將他調離其他單位服務，沒想到顏又捲入「養線抓毒」風紀案，被控帶人到毒品人口秦姓男子家中暴力討債，要討回「線民費」，顏否認，表示是單純借貸。警局依內部調查記過處份，被控暴力討債部分，則在訊後依恐嚇傷害等罪函送檢方偵辦。

顏姓員警為保一支援警力，為了抓毒品案，疑似買通秦姓男子提供情報，養線抓毒，彼此也有借貸關係。根據秦男報案指控，他在今年6月到8月間，接獲顏姓員警電話聯繫，要他提供毒品線報，他也提供線報給顏姓員警換取線民費外，同時也跟員警借生活費。

事後，顏員卻以線報訊息有誤，要秦男償還之前借的錢外，還向他追討先前給的線民費4萬2千元，但秦男說他總計只拿到3萬1，雙方因此談不攏而決裂。

本月3日凌晨，顏姓員警夥同5名友人，到花蓮市福建街秦姓男子家中，眾人聚集在屋外，顏姓員警和秦男母親走到車旁交談，直至秦男母親允諾為兒子還款後，顏姓員警一行才離去。

7日，秦男到刑大報案，指控顏員等人暴力討債，還將他毆打成傷，甚至逼他強簽本票，後來他打給媽媽求救，媽媽允諾代為還款後，他們才離去。

對於秦男的指控，顏姓員警則表示，他沒有供養線民，他與秦男間只是一般借貸，而當天前往協商債務，秦男母親到場表示願為兒子償還，他就離開並沒有實施暴力或強簽本票等情事，這些都是不實的指控。

花蓮縣警局督察長林永勝表示，警方查出，當晚與顏姓員警同行5名男子，其中2人為毒品人口，而員警與毒品（治安）人口接觸，沒有主動向警局報備，將予以記過處分，顏否認暴力討債，但警方仍依傷害罪函送花蓮地檢署進行偵辦。顏姓員警已調離派出所。

林永勝強調，員警若涉及任何不法，警方決不護短都將嚴查嚴辦，至於雙方誰是誰非，一切待司法調查後決定。

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