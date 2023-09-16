新竹市政府16日起一連兩天舉辦「2023竹塹特產節─米粉貢丸篇」，由於米粉商業同業公會與市府工策會沒達成共識，此次不參加特產節，但今天卻有1攤不動產仲介經紀商業同業公會的攤位，有議員就質疑「房仲是竹塹特產嗎？」市府則強調是公益宣導，籲不要惡意扭曲。

竹塹特產節今天在228公園登場，由於此次主題是「米粉貢丸篇」，米粉當然是最重要的主角，未料，新竹市米粉商業同業公會認為市府主工策會未接納米粉公會的建言，無法達成共識，此次不參與竹塹特產節活動。

消息傳出，民眾大為吃驚，米粉貢丸為主角的特產活動，米粉公會竟不參加，那還掛名米粉幹嘛，直指活動很黑色幽默，不過，工策會則強調，特產節仍有米粉業者參加，民眾仍能在現場吃到美味米粉，對於工會的決定表示尊重與遺憾。

不過，今天的活動現場竟有1攤是新竹市不動產仲介經紀商業同業公會的攤位，遭網友嘲諷「特產節賣不動產？」、「是竹塹房產節嗎？」、「新竹有三寶，是米粉、貢丸、不動產」。

市議員劉祟顯也在臉書提出質疑表示，沒有米粉公會，卻有房仲公會，「你要確定這是竹塹特產節欸」。他說，他也認為平均地權條例的宣導是重要工作，他並未質疑房仲公會，而是針對「米粉公會未參與」的這件事情來請高虹安三思，希望市長可以聽見米粉業者的心聲。

市府則表示，不動產交易市場近期出現「中人詐騙案」造成民眾鉅額損失，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會善盡公會的社會責任，以「公益」出發設攤宣導交易安全，是與市府共同宣導「交易合法業者」辨識查證方式，但民代及社群媒體不當連結不動產炒作、惡意抹煞如此「正向價值」，市府深表遺憾。

地政處指出，「中人詐騙案」是竹市民眾透過「不具執業資格」的中人購買房地產，造成百萬元以上鉅額損失，故宣導民眾辨識合法業者刻不容緩，適逢「竹塹特產節」重大活動，且辦理地點臨近火車站具有交通便利性，應可吸引大批市民或遊客前往，公會與市府把握契機，深入人群攜手共同提供正確交易觀念，如此對業務的努力與用心卻遭惡意解讀，深感遺憾與痛心。