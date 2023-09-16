燦坤提到，周五晚間8點開放iPhone 15系列新機線上預約，上線5分鐘內即秒殺額滿，成功預購結帳者9月22日開賣日保證取新機，同時享有專業門市人員尊榮交機服務，無痛裝置轉移讓每位新機用戶都能完整備份舊機資料，放心轉新機。沒搶到預購名額的消費者不用灰心，下周五9月22日將正式迎來iPhone 15開賣日，燦坤全台門市蓄勢待發。

據燦坤預購數據統計，首次採用鈦金屬材質打造的頂規旗艦款「iPhone 15 Pro原色鈦金屬」榮新機預購王，其中以容量256GB占比最多，其次備受果粉期待的顏色是藍色鈦金屬。iPhone 15及15 Plus系列則是以今年主打的夢幻粉色預購量最高，容量選擇以128GB為首選。

自即日起至10月10日止，燦坤加碼推出Apple舊換新獨家活動，只要拿舊款iPhone或Apple Watch至燦坤回收換新機，即可享有全市場最高折抵回饋20%。燦坤為全台灣Apple服務據點最多的實體通路，擁有超過100個Apple專櫃以及近百位的Apple原廠認證專員全年無休，還有燦坤X Apple授權維修中心全日開張。

全國電iPhone 15周五晚上8點起同步開放預約，推出入手iPhone 15多項回饋金。