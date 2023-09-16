2023中台灣農業行銷展售會 六縣市齊聚一堂與農共舞

2023中台灣農業行銷展售會，16日在苗栗縣登場，地主苗栗縣場館。（謝明俊攝）

2023中台灣農業行銷展售會，16日在苗栗縣登場，彰化縣場館。（謝明俊攝）

2023中台灣農業行銷展售會，16日在苗栗縣登場，雲林縣場館。（謝明俊攝）

2023中台灣農業行銷展售會，16日在苗栗縣登場，南投縣場館。（謝明俊攝）

2023中台灣農業行銷展售會，16日在苗栗縣登場，台中市場館。（謝明俊攝）

2023中台灣農業行銷展售會，16日在苗栗縣登場，新竹市場館。（謝明俊攝）

2023中台灣農業行銷展售會，16日在苗栗縣登場，地主苗栗縣場館。（謝明俊攝）

2023中台灣農業行銷展售會，16日在苗栗縣登場，南投縣場館。（謝明俊攝）

2023中台灣農業行銷展售會，16日在苗栗縣登場，苗栗縣長鍾東錦開場挑著苗栗在地新鮮雞蛋進場分送給來賓。（謝明俊攝）

2023中臺灣農業行銷展售會從16日起熱鬧登場，今年輪由苗栗縣政府主辦，維期9天在苗栗縣立體育場北側空地盛大舉行，今年活動安排了8大展館，豐味苗栗館、尋味台中館、彰化優鮮館、品味南投館、雲林良品館、竹風好市館、南苗投行銷館、淨零循環永續農業館等，帶來獨特的農特產品展售，在每個週末各館也有多樣化的推廣活動，苗栗縣長鍾東錦歡迎大家一起來選購優良農產品。

16日的開幕式，一開場就由鍾東錦挑著兩籃雞蛋大進場，並分送給在場所有貴賓，鍾東錦並強調，這些雞蛋都是由苗栗在地的養雞協會所提供的，都是新鮮好蛋，保證沒有過期更沒有藥物殘留，引來現場來賓一陣笑聲。

中台灣農業行銷展售會，成立推動已邁入第5年，原本是中彰投等3個縣市組成，苗栗縣及雲林縣陸續加入，今年的最新成員是新竹市，至於新竹縣則因時程安排不及，明年將可以看見新竹縣加入。

苗栗縣長鍾東錦表示，這次活動攜手六縣市一同舉辦，展現中臺灣堅強的農業實力，配合農業與科技，達到淨零排放，永續農業的目標。繼2018年之後回到苗栗縣舉辦，本次活動也著重行銷展售的重點，各式各樣豐富獨特的農特產品，更能展現各縣市的特色，在活動期間，歡迎大家一起參與這場農業的盛會。

苗栗縣政府農業處長陳樹義表示，這次活動苗栗縣提供滿滿的好禮要送給大家，只要消費滿800元就能領取1張摸彩券，我們每天都會摸出豐富的獎品等著大家來拿，在9月24日也會抽出最大獎GOGORO機車1台，消費越多，中獎機會越大。

陳樹義指出，為了增加大家逛展的樂趣，我們也安排了「集章逛場館」、「拍照打卡送好禮」、「填問卷送好禮」等好康活動，在購買農特產品的時候，也有豐富的好禮可以拿，除了平日舞臺有精彩的演出活動可以欣賞以外，在9月16日、17日、23日、24日，主舞台區也將有各縣市的推廣活動，而在不同的展覽館中也有不同的體驗及手作活動等著大家來參加，歡迎大家一起來到苗栗與農共舞。