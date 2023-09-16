舊金山同志市議員殷嘉立受台灣夜市啟發，於選區推動試點夜市，今晚封街舉辦，舊金山市長布里德親自捧場。殷嘉立感謝台灣丈夫許總雲，表示「他出身台北，是我靈感來源」。

舊金山「日落區」（Sunset District）今晚人潮川流不息，一個充滿異國風情的夜市衝破阻礙熱鬧登場，讓近來深受治安惡化所苦的西岸大城舊金山，到了夜晚，人氣依舊沸騰。

夜市的幕後推手，是舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio），他去年當選後，與來自台灣的丈夫許總雲（Lionel Hsu）回台探親，當時舊金山已深陷治安惡化危機，並因遊民和毒品問題飽受外界批評，殷嘉立逛饒河夜市時，驚訝發現當地多元歡樂氣息，促成他在舊金山辦夜市的決心。

舊金山「日落區」15日封街試辦夜市。

殷嘉立今晚接受中央社採訪，表示「夜市替生活帶來各種歡樂，它凝聚人群、改善街道安全、幫助企業商家，這些正是現在舊金山所需要的」。

他也告訴群眾，「舊金山不會走向『厄運循環』，我們可以克服厄運，就從今晚的夜市開始。」

媒體近來以「厄運循環」形容舊金山疫情過後所面臨之危機，即遠距上班、人去樓空、商家倒閉、稅收減少、市政服務不佳，最後，更多人選擇離開這座城市。殷嘉立告訴市民，「謝謝你們來這裡創造和支持歡樂」。

While visiting my husband’s family in Taiwan, we ate our way through Taipei’s famous night markets.



Could we have something similar in San Francisco?



Maybe an Irving Street Night Market in the Sunset?



As supervisor, I want to support joy.



A thread for inspiration…



1/10 pic.twitter.com/ygiGRgVvR0 — Joel Engardio (@JoelEngardio) December 30, 2022

殷嘉立並甜蜜感謝丈夫許總雲，「我希望大家認識我先生，他給了我推動夜市的靈感，他的家人住在台北，那座城市有許多全球知名的夜市」。

殷嘉立說，舊金山的夜市會創造出自己的特色和風格。

今晚的夜市，共有超過70個攤位，美食之外，還有餘興節目、遊戲設施、手工藝品，籌辦夜市的負責人裴狄特（Angie Petitt）告訴中央社，人潮比她想像中更多，夜市從5時一路開到10時過後，估計總人數超過1萬人。

舊金山市長布里德（London Breed）今晚近8時驚喜現身夜市，與殷嘉立一起站上舞台，大聲高喊，「我們希望看見舊金山各個地區都有夜市」。

布里德近期大力整頓治安，她接受中央社訪問表示，11月亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，世界各地將有很多人來到舊金山，她希望若情況順利，屆時也能舉辦夜市，讓大家感受舊金山城市的魅力。