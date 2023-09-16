臺北市大安區公所於9月16日開辦新移民親子皮革工作坊課程，除了增進新移民家庭的親子互動外，特別請皮革手作專家王心正老師，以最淺顯易懂的方式讓新移民家庭學習最基礎的皮革染色、打洞、縫線等基礎技巧，深入淺出讓新移民親子同心協力製作個人專屬的平安龜、鑰匙圈及皮革識別證套。

大安區公所開辦的新移民親子皮革工作坊，也是大安區公所重要的人口政策活動，不僅讓學員收穫滿滿，並且拉近了親子彼此的關係，增加親子間情感聯繫與互動。(戴志揚翻攝)

大安區公所開辦的新移民親子皮革工作坊，也是大安區公所重要的人口政策活動，不僅讓學員收穫滿滿，並且拉近了親子彼此的關係，增加親子間情感聯繫與互動。(戴志揚翻攝)

新移民朋友對於皮革課程及內容讚譽有佳，紛紛表示希望未來區公所可以繼續開設皮革課程，並表示一定會再報名參加。

一位來自越南的何小姐表示：感謝大安區公所辦理親子皮革工作坊課程讓她與女兒獲益良多，留下滿滿美好的回憶，希望大安區公所未來能多多開辦親子互動課程，讓更多新移民朋友及家庭成員也能參加。

一位來自印尼的陳小姐表示，很久之前就想參加皮革手作課程，沒想到大安區公所還特別開辦親子皮革手作課程，讓她有機會跟女兒一起學習，謝謝大安區公所，希望未來可以開辦皮革手作的進階課程。

大安區長林明寬表示：早期台灣的皮革產業以代工為主，用機器車縫方式大量生產皮包、皮鞋、皮帶等皮件；而人工手作皮件則被視為工藝，雖然是小眾市場，但將日常生活中的用品精緻化，才是真正的工藝價值。而本次大安區公所開辦的新移民親子皮革工作坊，也是大安區公所重要的人口政策活動，不僅讓學員收穫滿滿，並且拉近了親子彼此的關係，增加親子間情感聯繫與互動，以認識皮革手作基礎技巧，提升學員專業能力與手作皮革專業知識，輔導新移民透過技能培訓與規劃擁有一技之長，並可獨立製作皮革相關成品，落實對新移民朋友輔導照顧，提升在臺生活適應能力，讓新移民朋友可以更加地融入臺灣的在地生活。