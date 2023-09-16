高雄市吳姓男子疑似不滿樓上羅姓夫妻一家長期製造噪音，15日1早持刀上門殺害夫妻2人，2名幼童逃過一劫。吳男犯案後逃亡且不斷製造斷點仍落網，落網後的他始終不配合警方偵訊，16日中午遭移送地檢複訊。高雄地檢署表示，吳男面對複訊依然保持緘默，逃亡、滅證的可能性高，已向法院聲請羈押。

據了解，羅姓夫妻育有2個兒子，35歲的羅男是賣安全帽的營業員，妻子蔡姓女子是人力公司講師，大兒子念國小一年級、小兒子剛上幼兒園，羅的父母也住同棟大樓其他樓層。吳男原本在汽修廠工作，已經退休。

家住13樓的吳男屢次因噪音問題上樓與羅姓夫妻爭執，昨早又再度上樓理論，疑似和蔡女發生爭執，吳男憤而持刀刺殺蔡女後，又到臥房刺殺熟睡中的羅男，吳男犯案後立即逃逸，沒多久就在屏東縣枋寮鄉落網。

吳男妻子事後透露，平時沒有聽到樓上小孩子跳或吵鬧聲，加上自己有憂鬱症，會吃鎮定劑幫助入睡，夫妻倆平時也很少聊天，不明白丈夫怎會突然失控殺人。

吳男落網後態度相當不配合，也拒絕夜間偵訊，16日中午遭移送地檢複訊。

檢方表示，吳男仍行使緘默權，檢察官下午4時許訊問完畢，認定他犯罪嫌疑重大，考量他有換裝逃逸、隱匿、湮滅證物的行為，有事實足認他有逃亡、滅證之虞，有羈押之必要，已向法院聲請羈押。