進口蛋爭議持續，農業部長陳吉仲今(16日)下午召開記者會，親自說明進口雞蛋流向。國民黨立委洪孟楷痛批，今天神隱多日的陳吉仲終於出面再開記者會，但面對媒體提問三次要不要向社會大眾道歉，陳吉仲顧左右而言他就是不面對。說真的如果不是民意沸騰到難以收拾，很難想像他還要神隱多久，但堅不向社會大眾道歉，講白了就是兩個字「靠勢」。
洪孟楷指出，「靠勢」是什麼意思？就是驕傲自大、就是仗勢仗恃，因為驕傲自大，所以行政部門把自己自我膨脹，面對立法部門的監督置之不理，在野政黨索資可以不給、地方政府詢問可以不方便，面對一再詢問，甚至可以神隱數天，不就反應出高人一等的心態。
洪孟楷表示，因為仗勢仗恃，所以歷經多少農業風波，包括萊豬進口、農漁產品蟲害無法外銷、缺蛋問題、壞蛋危機，官位坐的穩如泰山，真的要問，民進黨政府是沒有其他農業人才？還是有把柄在陳吉仲手上，否則這樣人民無法信任的部長依然故我，簡直荒謬。
洪孟楷強調，有人形容，陳吉仲今天出面是官位保衛戰，但面對造成社會大眾動盪的風波，連一句道歉都不肯，講白了人民也並不稀罕毫無誠意的道歉；民進黨政府從上到下繼續用靠勢的態度，就是加深國人2024政黨輪替的意志。
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