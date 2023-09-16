新華社報導，中國政府和柬埔寨王國政府16日發表《聯合公報》指出，應中國國務院總理李強邀請，柬埔寨王國總理洪馬內於14日至16日正式訪問中國。中國國家主席習近平會見洪馬內，就構建新時代中柬命運共同體及共同關心國際和地區問題深入交換意見，為中柬關係未來發展指明方向。李強與洪馬內會談，全國人大常委會委員長趙樂際會見洪馬內。《聯合公報》強調，兩國將不斷深化打擊跨境賭博電信詐騙等務實合作。

《聯合公報》稱，

一、雙方高度評價建交65年來中柬關係取得的長足發展，認為由兩國歷代領導人精心培育的中柬「鐵桿」友誼歷久彌堅。雙方積極評價中柬建交65周年和「中柬友好年」系列慶祝活動成效。

二、雙方重申尊重並支持對方根據各自國情選擇的發展道路。

三、中方重申堅定支持柬埔寨維護國家主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉柬埔寨內政。

柬方重申恪守一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分；強調台灣問題是中國內政，任何外部勢力無權干涉。柬方反對任何利用台灣問題干涉中國內政、圍堵遏制中國的圖謀，反對任何形式的台獨，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力，絕不與台灣發展任何形式的官方關係。

雙方堅決反對將人權問題政治化和搞雙重標準，堅決反對任何國家以人權和民主為藉口干涉別國內政。雙方將加強在反干涉、防範「顏色革命」領域合作。

四、雙方一致同意保持高層戰略溝通，就中柬關係及共同關心的重大問題加強協調配合。落實好《中柬關於構建新時代中柬命運共同體行動計畫（2024－2028）》、《中國共產黨與柬埔寨人民黨交流合作備忘錄》。

五、雙方同意推動「一帶一路」倡議與柬埔寨「五角戰略」對接，圍繞中柬「鑽石六邊」合作架構，深化中柬全面戰略合作夥伴關係。不斷深化兩國國家及地方員警在打擊跨境賭博、電信詐騙等執法領域的務實合作和能力建設，開展一帶一路重大項目安保合作。

六、雙方願共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義，反對搞針對特定國家的排他性小圈子。

七、雙方認為，在中國與東協國家共同努力下，南海局勢總體保持穩定，呼籲有關各方繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，深化海上合作，在協商一致基礎上早日達成實質、有效的「南海行為準則」，將南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。

八、雙方對洪馬內訪華成果表示滿意。訪問期間，雙方簽署《中柬關於構建新時代中柬命運共同體行動計畫（2024－2028）》以及多份合作文件，涵蓋「工業發展走廊」、「魚米走廊」、基礎設施、數位經濟、綠色發展、檢驗檢疫、林業和野生動植物、發展合作等領域。