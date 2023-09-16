美國加州舊金山日落區15日封街試辦夜市，吸引上萬人到場。

舊金山試點夜市今晚盛大登場，台灣女孩吳依倢自創的小籠包造型蠟燭，兼具質感香氣，引爆遊客搶購熱潮；林慧文的養生巧克力，巧妙將中藥材入餡，不到2小時便一掃而空。

舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）推動的試點夜市，今晚在日落區熱鬧登場，超過70個攤位，囊括各國美食、手工藝品，台灣創意大受歡迎。

吳依倢自製的手工大豆蠟燭，以小籠包、煎餃等逼真又吸睛的造型，配上蒸籠包裝，吸引遊客詢問搶購，近80顆小籠包、40顆煎餃，賣到一顆不剩，許多女性遊客不停喊著「好可愛」。

一名喜好香氛產品的印度裔男性遊客拿起小籠包一聞再聞，直問「還有沒有更香的味道」；另有一名女性遊客一口氣買下各式造型，計畫送禮。

吳依倢告訴中央社，她2012年到紐約念書、2017年隨夫婿來到舊金山定居，去年回台灣時，姊姊正好醉心於蠟燭和肥皂製作，激發她的靈感，後來就希望以亞洲文化為特色發想產品，意外引起不錯迴響。

吳依倢自製的手工大豆蠟燭，以小籠包、煎餃等造型搭配蒸籠包裝，在舊金山試點夜市詢問度高。（中央社）

吳依倢說，今年初開始經營起小本生意，自製蠟燭在網上販售，今晚是第2次到市集擺攤，夫婿也從旁協助，很開心100多顆蠟燭銷售一空。

另一名女孩林慧文的台灣茶和養生巧克力也十分熱門，尤其是融入傳統中藥材如靈芝、枸杞、桂花等風味的巧克力，開賣不到2小時便一掃而空，搭配台灣進口的烏龍茶和茉莉花茶一同享用，遊客直呼解膩超有感。

林慧文3個月前賣起巧克力，之前也賣過香菇，她告訴中央社，年紀輕輕就如此注重養生，是因為從小胃就不好，容易對食物過敏，因此希望以自身飲食經驗幫助他人，同時「把台灣養生飲食知識與外國人分享」。

林慧文說，她發現許多外國人對健康越來越重視，但有不少人即便聽聞傳統藥材的益處，卻不知道如何熬煮或食用，於是她動腦將藥材與巧克力結合，如此一來，顧客便能以熟悉的口感，品嘗到藥材的天然滋味。

林慧文3歲就隨家人移居美國，她坦言，在灣區競爭激烈的環境中，做生意並不輕鬆，她自製巧克力，每週六到農夫市集販售，母親林方薇是得力幫手，今晚母女檔首度將商品帶到夜市，還有熟客特地前往光顧。

林慧文說，從台灣進口茶葉，也是期盼自己的生意能幫助到台灣商家。

台灣創業家之外，駐舊金山辦事處觀光組和教育組人員今晚也現身夜市，於台灣攤位擺設「套圈圈遊戲」吸引遊客，並宣傳台灣自由行和教育計畫。