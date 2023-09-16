為了達成限塑的目標，許多速食餐廳紛紛推出相關規定，其中肯德基就取消供應塑膠吸管，鼓勵民眾將飲料封膜撕開直接就口飲用。一位男子近日到肯德基消費後才發現沒吸管，於是特地到超商拿吸管而錯過一班高鐵，因此忍不住開罵，不過貼文曝光後卻遭到網友們反轟，認為根本是他自己有問題。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，肯德基沒提供吸管，卻在飲料杯上使用塑膠封膜，而不是像其他速食餐廳或飲料業者使用特殊的杯蓋，「沒吸管叫我怎麼喝啊」，害他還要特地到超商拿吸管，結果因此錯過一班高鐵，氣得怒轟「真是買到一肚子火」。

對此，許多網友紛紛回應，「撕開一角就能喝了，有啥問題？」、「把封膜撕開來喝啊，都幾歲了還要人教？」、「誰說一定要用吸管喝！ 不會用頭腦嗎？」、「都實施多久了，你是剛出生的巨嬰喔」；也有不少人指出，肯德基有提供紙吸管，只是容易吸水、不耐用，「相信我，當你拿到肯德基給的紙吸管後，你會再發文抱怨一次」、「紙吸管口感超噁」。

另外有不少人認為，其實比起封膜，杯蓋容易漏出飲料更不便民，「有好有壞吧，杯蓋比較容易跑出來」、「我是反而喜歡封膜，杯蓋都會噴出來」、「我喜歡這種封膜欸，至少飲料不會漏出來」。