針對進口蛋連日爆出爭議，農業部今(16)日召開記者會解釋進口蛋去向，但耗損與到期的進口雞蛋共5,402萬顆，占比共37.18%。媒體人黃揚明也直言，「形同把超過三分之一的補貼差額稅金丟進堆肥場」，還翻出高端疫苗也藉其銷毀3成的新聞，大酸說「國家隊銷毀三成是標準嗎？」

農業部今日下午舉行記者會回應進口爭議，部長陳吉仲公布資料，今年3至7月共專案進口1億4千多萬顆雞蛋，其中最大宗為巴西，共進口8,891多萬顆。流向狀況，耗損與到期的進口雞蛋共5,402萬顆，占進口雞蛋37.18%，已送往堆肥232萬顆，而待銷毀者有5,170萬顆。

農業部16日下午舉行記者會，說明專案雞蛋進口及流向情況。(翻攝自農業部臉書直播)

陳吉仲表示，待銷毀者已全數封存，不會流入國內市場，若以每顆約4元計算，損失約2億元，但不認為政策有錯誤。此外，待銷毀蛋有80至85%是來自巴西進口。面對記者兩度追問雞蛋銷毀成本，農業部次長陳駿季回應說，「銷毀的成本一顆需要耗費4.5~5元，平均是5元」。

黃揚明今在臉書發文，進口1.4億顆雞蛋，最後有5,402萬顆因洗選、運輸耗損或過期導致必須銷毀，銷毀比例超過3分之1。「這種進口雞蛋的政策形同把超過三分之一的補貼差額稅金丟進堆肥場。這不是浪費，什麼叫做浪費？」補充一下，銷毀雞蛋還要額外付出成本....完全是個賠本生意。

黃揚明還在留言翻出高端疫苗銷毀的新聞「高端掰了！3成疫苗打不完，160萬劑屆期銷毀」，大酸說，「國家隊銷毀三成是標準嗎？」

黃揚明也在政論節目《週末大爆卦》指出，第一筆浪費是政府花錢去進口雞蛋，但有3分之1要被銷毀，而這批蛋是中央畜產會賣給廠商，畜產會回收還要退錢給中下游；而雞蛋銷毀也要找廠商來處理，每顆雞蛋銷毀成本5元，銷毀5千多萬顆就花費約2.5億元，農發基金補貼雞蛋5.7億元，這是買蛋的差額補貼，結果銷毀雞蛋就花掉一半。

黃揚明認為，銷毀疫苗還算合理，寧可多買，買多了過期也沒關係，畢竟是公共安全的問題，但從巴西進口雞蛋，從開始就是錯誤的決策，不管雞蛋保存期限是90天還是120天，但有45天左右會耗費在運送過程，這種風險成本極高的雞蛋，政府居然允許進口且還佔6成左右，本身就一種政策評估上的錯誤。