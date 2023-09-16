宜蘭食品新品「Sawow莎娃」系列，在各通路銷量火熱，16日再次來到樂天球場，更請來樂天女孩巫苡萱、紫庭及樂天應援團長Aby，向球迷介紹莎娃系列產品。（蔡明亘攝）

樂天女孩也和球迷玩有獎徵答，粉絲踴躍答題，最後還有互動遊戲，只要3顆充氣骰子骰出2個莎娃的水果風味，即可免費獲得莎娃產品。（蔡明亘攝）

宜蘭食品推出全新酒品品牌「Sawow莎娃」，16日再度前進桃園青埔樂天球場宣傳，球迷踴躍參與有獎徵答環節。（蔡明亘攝）

宜蘭食品新品「Sawow莎娃」系列，在各通路銷量火熱，16日再次來到樂天球場派送試飲，球迷和樂天女孩一同互動玩遊戲。（蔡明亘攝）

宜蘭食品瞄準夏季酒水市場，推出全新酒品系列「Sawow莎娃」，主打3.5％與3％剛剛好的微醺感，7月底於各大通路上架後銷量火熱，今趁勝追擊與桃園樂天棒球隊合作宣傳，於賽前邀樂天女孩與球迷互動，初次試飲的球迷也大讚「酒味不重，微甜順口，是看球或出遊的好選擇」。

Sawow莎娃系列推出「莎娃酒」與「莎娃酒冰」，莎娃酒有清爽蜜桃風味與酸甜荔枝風味，皆是白酒基底的含乳輕酒精飲料，酒精濃度3.5％，喝出微醺大人風味；莎娃酒冰則有酸甜青梅口味，是以梅酒為基底的酒冰冰沙，還有清爽蜜桃口味，為白酒基底調味冰沙，是3％剛剛好的微醺體驗，冷凍後更爽口。

為推廣Sawow莎娃系列給更多喜愛微醺感的民眾，Sawow莎娃今再度前進桃園青埔樂天球場提供球迷試飲。宜蘭食品行銷企畫吳翊綺表示，莎娃系列上架販售後，在各大通路銷售狀況非常火熱，再次來到樂天球場派送新品，更請來超人氣啦啦隊樂天女孩巫苡萱、紫庭及樂天應援團長Aby，向球迷介紹莎娃系列產品。

巫苡萱、紫庭與Aby也在莎娃攤位試飲，大讚酒味不會太濃，甜甜地相當好喝，且酒冰在大熱天也不會很快融化，將新品推薦給大家。樂天女孩也和球迷玩有獎徵答，粉絲踴躍答題，最後還有互動遊戲，只要3顆充氣骰子骰出2個莎娃的水果風味，即可免費獲得莎娃產品。

現場球迷試飲後分享，莎娃系列酒味不重，水果口味微甜，男女都適合入口，過去沒喝過類似調酒，風味調和適中，相信是消費者看球或出遊的好選擇。

吳翊綺表示，今透過樂天女孩一同帶領球迷們認識Sawow莎娃系列品牌，目前在各通路包括家樂福、大潤發、愛買、美廉社、寶雅、萊爾富超商及區域連鎖超市等販售，歡迎消費者一起體驗「剛剛好的臉紅心跳」。

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