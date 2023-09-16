「台灣女拳王」林郁婷備戰杭州亞運狀態調整不錯，行前還特地去燙了一頭捲髮換個心情，她自信地說：「是為了要站上頒獎台時好看一點。」

林郁婷在2018年雅加達亞運僅拿下1面銅牌，之後經歷了東京奧運首輪出局的低谷，但又靠著世錦賽金牌找回顛峰，隨後又陷入生理檢測的疑雲，經過這5年的起起伏伏，林郁婷又將再度回到亞運賽場。

林郁婷在接受媒體訪問時說：「現在狀況非常好，不論是生理或者心理都不錯，經過這一階段的移地訓練和練習，我相信教練這一套的訓練模式會帶給我更多信心。」

只不過今年亞運拳擊的女子57公斤級依舊強敵環伺，包括菲律賓好手佩特西奧（Nesthy Alcayde Petecio）、東京奧運金牌的日本選手入江聖奈也都參賽。

林郁婷說：「我不會特別去想說要擊敗她們來證明什麼，我就是把自己當成挑戰者的心態，只要站上擂台就是我的主場，不論對手是誰我都會堅定按照自己的步驟出拳。」

預計9月20日出發的林郁婷，3天前也抽空去換了一個新髮型。她笑說：「其實是因為之前去外國移地訓練40多天，覺得也該整理一下門面，燙這個捲髮感覺蠻適合我的。雖然說比賽完摘下頭盔的時候肯定也不會太好看，但我是為了站上頒獎台而準備的。」（編輯：陳政偉）1120916