陸駐俄大使張漢暉出席俄方舉行烏克蘭危機調解圓桌會，重申勸和促談。（大陸駐俄大使館）

中國駐俄羅斯大使館16日消息，俄羅斯外交學院當地時間15日舉辦「烏克蘭危機調解與人道主義倡議」大使級圓桌會，俄外長拉夫羅夫、副外長加盧津、外交學院院長雅科文科及30多國駐俄使節與會。中國駐俄大使張漢暉應邀出席會議並發言，強調中方立場的核心思想就是四個字：勸和促談。

張漢暉闡述中方在烏克蘭問題上秉持的客觀公正立場，表示烏克蘭危機有著複雜的歷史經緯和現實原因，要徹底化解危機，必須正本清源、標本兼治。各方應堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

張漢暉強調，中國國家主席習近平鮮明地提出「四個應該」「四個共同」和「三點思考」，這是中方關於政治解決烏克蘭危機的根本遵循。中方立場的核心思想就是四個字：勸和促談。中方一直為政治解決危機採取實際行動。烏克蘭危機全面升級以來，習近平與包括俄羅斯在內的各國領導人舉行會晤或通話，進行深入溝通。習近平強調對話談判是唯一可行出路，希望各方共同為危機的政治解決積累有利條件。

俄方高度評價包括中方在內的國際社會所做的斡旋和人道努力，讚賞有關方面推動烏克蘭危機真正、全面、持久和公正解決的真誠願望。

與會各方均表示願就烏克蘭問題繼續保持對話。