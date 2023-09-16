台南一名少女小薰（化名）的父親，在她小學六年級時因病過世，只剩她與視障的母親相依為命，日常生活大多仰賴社工照護，隔壁鄰居孫姓男子假好心照顧，在102年9月小薰就讀小三開始，趁與小薰獨處機會，以每周一次的頻率予以猥褻，直到109年11月小薰向阿姨哭訴，才停止這漫長的噩夢。

判決書指出，孫男一開始對小薰及其母親多所關照，也會給予物質上的援助。自102年9月某日起，當時小薰就讀國小三年級，但孫男不懷好心，趁只有個兩人的狀態下，在住處附近鄉間小路、孫男經營的水電行，小薰住處客廳等地，予以猥褻共322次。

（自102年9月1日當周起，算至小薰滿14歲前一周即106年11月4日，共218周；自甲女滿14歲當周即106年11月5日起，算至小薰滿16歲前一周即108年11月2日，共104周）。

等到小薰有意識知道要保護自己的身體自主權時，她向孫男妻子吐露遭孫男觸摸胸部，孫妻決定要大義滅親，109年7月26日下午，將小薰遭到猥褻侵犯的事情，轉告小薰的阿姨，並要求告誡孫男勿再發生，小薰阿姨帶著小薰前往醫院驗傷後報警提告。

法院審理，小薰向法官表示，我都稱呼他為「阿伯」，自我就讀小學三年級起，會在傍晚與阿伯去散步，我會騎腳踏車到一個比較隱密的地方，阿伯會坐在腳踏車後面，用手伸進我的內褲摸我下體。我早上去學校上課前，阿伯也曾經在我家客廳及阿伯工廠摸我下體。

我曾將此事告知伯母（孫妻），伯母說她早就知道，伯母說她有打給她的朋友討論這件事情；當時伯母只知道阿伯會摸我的胸部，她說如果阿伯再摸的話要跟阿伯說我會跟阿姨、媽媽說；後來伯母有跟阿姨講摸胸部的事情。

法官檢視小薰精神鑑定報告，小薰有出現與創傷事件有關的侵入性症狀，獨處時不由自主出現關於遭猥褻的痛苦回憶、性侵場景之惡夢、若有與遭猥褻相關資訊出現時會有負面情绪、害怕聽到拉鍊的聲音，想起遭猥褻時，刻意將原本拉鍊包包換成扣子的包包…。

法官審酌，孫男與小薰為鄰居，明知小薰身心及人格整體發展均尚未健全，不具完整的性自主能力及判斷能力，竟為逞一己私慾，自小薰國小三年級起至滿16歲止多次猥褻，嚴重侵害身體自主權，並損及身心之健全發展。

孫男犯後矢口否認犯行，毫無悔意，犯後態度不佳。法官日前判決，孫男犯對於未滿14歲之女子為猥褻之行為罪，共208罪，各處有期徒刑10月；又犯對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻之行為罪，共104罪，各處有期徒刑7月。應執行有期徒刑4年10月。可上訴。