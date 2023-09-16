苗栗縣政府山城環保大使選拔賽16日在聯合大學登場。（謝明俊攝）

苗栗縣政府山城環保大使選拔賽16日在聯合大學登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場致意。（謝明俊攝）

「苗栗山城環保大使選拔賽」16日上午在國立聯合大學舉行，副縣長鄧桂菊到場為選手們加油打氣，並感謝指導老師們灌輸同學正確的環境保護概念，共同愛護地球環境。這項比賽每組將選出前5名授予「苗栗山城環保大使」頭銜，並代表苗栗縣參加全國總決賽，爭取成為環境知識王。

苗栗山城環保大使選拔賽是由苗栗縣政府環保局、教育處及國立聯合大學共同舉辦，競賽分為國小組、國中組、高中(職)組及社會組等四組，賽事分為筆試及舉牌驟死賽，各組取前5名，授予「苗栗山城環保大使」頭銜，並代表苗栗縣參加環境部11月18日舉辦的全國總決賽，爭取成為環境知識王。

環保局副局長沈鳳臺表示，競賽題目以多元、趣味的方式結合日常生活中食衣住行育樂等環保議題，並融入政府政策及環保時事相關議題，以及環境教育的八大領域，先展開靜態筆試的淘汰賽，再來是緊張的舉牌驟死賽，競賽題目包羅萬象，檢視選手們對於環境知識的熟稔度以及對環保議題的關心，讓我們將學習的成果化為行動力，共同為永續環境發展而努力。

副縣長鄧桂菊感謝國立聯合大學提供完善的場地，以及環保局、教育處同仁的認真規劃，鄧桂菊說，大家應該珍惜愛護每項資源，每個人都應該從日常生活中做好環保觀念，並將正確的環保觀念傳遞給身邊的親朋好友，地球只有一個，愛護地球、永續經營是每個人的責任，也期許今天比賽出線的各組好手們在全國競賽時努力發揮，帶著「苗栗山城環保大使」頭銜為苗栗爭取最高榮譽。