金門縣烏坵鄉第11屆鄉長補選今日舉行投票，由登記1號的蔡金照獲得61票當選鄉長。(圖／金門選委會提供)

部分烏坵鄉親於昨日深夜搭乘軍方運補船，歷經6到7小時的風浪才回到家鄉，完成堪稱史上最辛苦的投票。(圖／金門選委會提供)

金門縣烏坵鄉第11屆鄉長補選於今(16)日舉行投票，依據金門選委會投票結果指出，此次選舉人數共566人，投票人數71人，投票率12.19％，本次補選共計2位候選人蔡金照及陳志璿參選，最終由64歲無黨籍的蔡金照獲得61票當選鄉長，並預計於9月底就任。

金門選委會表示，去年底金門縣五合一地方選舉，烏坵鄉第11屆鄉長由蔡燕明當選，惟蔡燕明因個人因素於就職當日請辭，經金門縣政府核准自今年6月28日起生效，並函請金門選委會啟動補選程序，依地方制度法第82條第4項規定，於3個月內完成補選，並於今日舉行補選投開票。

據了解，這次返回烏坵鄉投票的鄉親有部分是於昨(15)日深夜搭乘每月僅2次的軍方運補船，歷經6到7小時的風浪才能回到家鄉，完成堪稱史上最辛苦的投票；雖然今日補選投票人數僅有71人，最後完成開票作業後，由登記1號現年64歲無黨籍的蔡金照，獲得61票當選鄉長，並預計將於9月底就任。