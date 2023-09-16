農業部長陳吉仲今天召開記者會說明進口雞蛋流向，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天再提5點質疑，農業部未具體說明標示錯誤的雞蛋數量，以及5402萬顆銷毀，這部分損失是究竟是算誰的？農業部都應說清楚。

邱臣遠指出，第一，根據農業部公布3到7月專案進口雞蛋共七國，不包含新加坡與日本，惟這兩個產地同期間進口雞蛋共四批約7.5萬公斤，這部分是屬於廠商自行進口，或者是專案進口仍有遺漏統計，應該說明清楚。

邱臣遠說，第二，農業部表示進口蛋共1.4億多萬顆，上架販售共2491萬顆(17.14％)；加工及庫存共6637萬顆(45.67％)，耗損與到期的進口雞蛋共5402萬顆(37.18％)。仍未具體說明標示錯誤的雞蛋共多少數量，回收後流向與用途為何？

第三，邱臣遠也提到，針對台農蛋品董事長喊冤表示，出面認錯是幫農業部扛責。這部分農業部仍未說清楚，究竟有沒有清楚告訴廠商，每一批進口蛋有效日期？為何會出現與向食藥署通報的有效期限不符合的情形？農業部責任究竟為何？

第四，邱臣遠說，農業部請業者協助進口，並由政府承擔中間所有稅金、管銷成本及服務手續費，但卻有高達37％，5402萬顆銷毀，這部分損失是究竟是算誰的？農業部應該要說清楚！

最後，邱臣遠質疑，民進黨政府上台後成立的「台農發公司」，以及「中央畜產會」這次也都負責一部分的雞蛋進口，表示政府根本就沒有必要透過代理商採購雞蛋，而是應由畜產會與台農發直接採購，農業部應該要徹底檢討畜產會與台農發功能及存廢，更應該清楚交代這次進口雞蛋廠商遴選是由畜產會還是農業部主導？