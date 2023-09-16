適逢伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）過世屆滿週年前夕，美國、英國和加拿大今天紛紛對伊朗祭出新一輪制裁。

22歲的艾米尼去年疑因未戴好頭巾，遭德黑蘭道德警察以違反服裝儀容規定名義逮捕，卻在拘留3天後於9月16日喪命。消息傳出後，當地民眾群情激憤，進而引發連月反政府示威，但時常面臨當局暴力鎮壓。

路透社報導，艾米尼之死掀起的抗議潮延燒數月，這是伊朗多年來規模最大的反政府示威。考量本週末可能發生騷亂，伊朗當局已在艾米尼的家鄉部署安全部隊。

由於艾米尼死後的抗議活動遭到當局廣泛且時而暴力的鎮壓，美國、英國、加拿大以及歐洲聯盟（EU）已宣布對伊朗實施多輪制裁。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說，艾米尼在被所謂「道德警察」拘留期間不幸且無謂的喪命，在伊朗各地引發示威活動，卻遭到伊朗政權殘忍的暴力、大規模逮捕以及系統性斷網與審查。

他說：「我們將持續與國際夥伴一同採取適當行動，向那些壓制伊朗人行使人權的人究責。」他還說，加拿大、澳洲和其他夥伴本週也陸續祭出制裁。

美國財政部在另一份聲明中說，已對29個暴力鎮壓伊朗抗議活動的個人和實體祭出制裁，包括18名伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和伊朗執法部隊（LEF）重要成員、伊朗監獄組織領袖，以及與伊朗網路封鎖和多個媒體管道有關的人員。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，華府近日會祭出更多制裁，「我們將持續制裁伊朗的行為，無論是藐視『世界人權宣言』的基本準則，還是伊朗提供俄羅斯武器殺害烏克蘭平民的相關行徑，我們近日將對此有更多行動」。

此外，英國也宣布對執行德黑蘭強制戴頭巾規定的伊朗決策高層實施制裁，包括伊朗文化及伊斯蘭教令部的部長及副部長、德黑蘭市長及伊朗警方發言人。

加拿大今天宣布的制裁計畫，是去年10月以來對伊朗祭出的第14輪制裁，其中列出對6人的限制措施。加拿大政府表示，這些人包括伊斯蘭革命衛隊和文化革命最高委員會的成員。