鴻海創辦人郭台銘日前宣布副總統人選與演員賴佩霞搭檔，對此，前副總統呂秀蓮表示，郭台銘先生出人意外地發表副總統人選賴佩霞，這場選舉也代表誰是副總統才能贏的比賽；她表示，賴佩霞的演講也可圈可點，祝福她。呂秀蓮也提到，這次選舉所有總統候選人都是男生，好像副總統一定要找女生，台灣的女性候選人真的那麼白痴，找女性搭檔，以為女性就會投票給你嗎？

呂秀蓮指出，什麼叫副總統，就是國家的備位元首，雖然這幾年副總統好像被閒置在總統府，前總統陳水扁當選都會公開說，呂秀蓮是共參國事的人，他很尊重女性，但整個社會還是封建，陳水扁是民選總統，總統和副總統是同一張選票，接受人民檢驗。

呂秀蓮說，很多英明的總統政績很好，共同點是跟副總統關係很好，如果對自己有信心的人，就會分工合作授權給副總統，累積更多的政績，副總統是備位元首，不是半個總統，所有國防、外交和兩岸關係權力都在總統手裡，他可以授權或同意副總統分擔責任。

呂秀蓮也提到，選舉是要選一個替人民服務、治理國家大事的人，新竹市長高虹安是女性參政最負面的例子，才、德、能都面臨檢視。

呂秀蓮也說，高虹安過去是不分區立委，而這也顯示不分區立委的制度需要認真思考，她說，不分區立委只要跟黨主席很好，就能列入名單，而得到榮譽又很容易變成傲慢，我們真的需要不分區立委嗎？

呂秀蓮指出，希望大家認真思考，台灣需要新的憲法，因應新的時代，有太多制度面要修改，因為牽涉到憲法，全世界各國憲法很多都在修法。

她也表示，很多參選人可能找個漂漂亮亮、知名度高的女性擔任副手，又沒有在台灣出生，或是才、德、能不夠，以為提女性當副手就就尊重性別平等，那是假平等。