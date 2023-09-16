賈靜雯因為參加《乘風2023》，最後順利成團出道，讓她人氣再攀升，近期忙著工作的她，也不忘維持好狀態，即使吃完美食後，也要運動和保養，而她也曬出披頭散髮素顏的運動照，讓網友驚呼「差點認不出」。

賈靜雯在社群分享4張照片，有她敷面膜的照片，也有在健身房運動的照片，並表示「白天再努力，一頓美食就要重新保養鍛鍊了，沒辦法，我就是這樣的循環，美食主義，就要付出代價」。

賈靜雯曬素顏照。（圖／取自賈靜雯微博）

其中她披頭散髮素顏的照片，黑眼圈和下巴痘痘明顯，看起來有些沒精神，網友見狀直呼「差點認不出來」、「姐姐你真的是一點形象都不注意啊」、「第二張照片和修杰楷好像啊」，但仍有不少人認為她素顏還是好美，還要她不要再瘦了，已經很好看了。

其實，賈靜雯之前就透露，因為參加《乘風2023》，在高強度的訓練下，讓她暴瘦到只剩42公斤，是國小、國中時期的體重，體脂還從原本的25掉到14，連老公修杰楷看到都很心疼，還好節目結束後已慢慢恢復，認為自己太瘦容易看起來憔悴、沒精神。