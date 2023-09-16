移民署苗栗縣服務站於15日舉辦「認識印尼蠟染之美」多元文化講座活動。（移民署苗栗服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

移民署苗栗縣服務站於15日舉辦「認識印尼蠟染之美」多元文化講座活動。（移民署苗栗服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

印尼以蠟染技術著名，是聯合國教科文組織認定的世界無形文化遺產。移民署苗栗縣服務站於15日舉辦「認識印尼蠟染之美」多元文化講座活動，邀請印尼裔講師林采妮介紹數10件以客家藍染及印尼蠟染製成的服飾、絲巾及包包，精湛的工藝呈現豐富多元的圖紋藝術讓學員們大開眼界，更帶領新住民家庭動手製作蠟染，體驗世界文化遺產之美。

林采妮分享，不同於客家藍染是使用植物染料，印尼蠟染技法是將蜂蠟塗在布上後再浸染顏料，沒有塗蠟的部分就會上色，再用熱水脫去布上的蠟，並重複同樣的流程印上不同顏色。因為這極複雜又極精緻的工藝技術，讓印尼蠟染布(Batik)在2009年被聯合國教科文組織列為世界無形文化遺產，印尼政府更將每年10月2日訂為「印尼蠟染布節」。

現場新住民安蒂一家人紛紛發揮創意，利用印尼蠟染創造獨特的圖案和設計，製作屬於自己的小手帕。來自印尼的她說，很驚奇知道台灣有藍染的工藝，更驚奇的是在台灣也能接觸到家鄉特有的染布技術，很開心可以讓更多人了解印尼蠟染。

苗栗縣服務站主任張金順表示，文化交流是新住民在台生活適應很重要的一環，藉由分享各國文化特色，可以增進互相了解 會，加速融入在台生活，進而豐富在台生活。另外，如果生活上遇到困難，可撥打移民署外來人士在台生活諮詢服務熱線「1990馬上幫你」，專線人員將以新住民母語提供服務。若遇非署內業務的問題，也將作為窗口協助轉介，歡迎存入常用電話並分享同鄉親友，大家一起在台灣安居樂業。