高雄市一名吳姓男子疑是因為噪音問題，涉嫌殺害樓上住戶羅姓夫妻。一名自稱是羅男妹妹的女網友分享，在新聞看到兄嫂被殺害的消息，讓她感覺天都塌了，新聞上說是噪音擾鄰，但她曾聽嫂嫂說過許多次，鄰居抱怨很吵的時候，家裡根本沒人。

一名自稱是羅姓男子的妹妹的女網友今在Dcard上分享，因身體因素，沒人告訴她發生了什麼，直到她在新聞看到「疑似擾民、惡鄰砍殺、夫妻雙亡」的標題，畫面是在哥哥家門口，地上則是哥哥穿了很多年的布希鞋，讓她瞬間崩潰大哭。

女網友表示，新聞上寫著「噪音擾民」，但嫂子曾說，他們跟樓下的住戶解釋過好幾次，吵鬧的時段家裡根本沒有人，平日小孩會去上學、他們也都會出門上班，半夜孩子早就睡了，但樓下還是說很吵，甚至找了管委會的人上來看，但家裡根本沒人。

女網友指出，面對樓下鄰居的抱怨，嫂嫂也很努力想要解決，除了努力解釋證明自己的清白，還在家裡鋪滿地墊，希望能減少噪音。而管委會說協調多次，但也說了並沒有確定是14樓發出的噪音。而且她2個侄子都是電視宅，只要開始看電視就可以安靜坐很久，兄嫂兩人說話都是輕聲細語說話，讓她懷疑怎麼可能發出大噪音？

女網友崩潰地說，本來哥哥和嫂嫂還說，周五下班要帶孩子們北上來台北找她玩，前一天嫂嫂還問她要吃什麼，而哥哥在事發前一晚還傳了搞笑影片給她看，怎麼不到幾個小時，她一覺醒來就天人永隔。「我兄嫂這輩子沒有做錯什麼事，結果卻是這樣跟孩子天人永隔，我真的好難受。」