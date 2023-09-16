雙語政策執行以來，備受批評不斷。前教育部長吳清基表示，想要提升全民英語能力的大方向是對的，但師資、課程、教學等方面均缺乏完整配套措施，「有理想，執行卻有困難，家長與孩子都負荷很大，這是個烏托邦的想法，我看是不會成功」。

吳清基認為，想在校園打造雙語學習環境，可以透過活動、社團等方式，來引發學生的學習興趣，但所有科目都採取英語教學，認知與學習都不可能拿到效果，「賴清德一句話就走下去，讓人很擔憂」。

吳清基提到，推動雙語政策，需要有背景因素，新加坡之所以成功，在於屬於多元化民族社會，不說英語不方便溝通，可是台灣情況與新加坡不同，執意要在本土推動雙語政策，教學上會造成很多困擾。

吳清基說，學生想把英文學好，在學校可透過既有的英語課程教學，生活上則是能從電視、影片等媒體來接觸，同時訓練中、英文的雙語能力，如今卻要求所有科目老師都必須採取英語教學，教課與學習成效一定大打折扣。

至於教育部無視爭議，於今(16)日宣布啟動大專校院學生雙語化學習計畫第二階段，比第一期再多砸新台幣2億元經費。吳清基指出，教育部也只能往前衝，配合行政院辦事，但大學生想必沒興趣以英語聽課，老師教學也達不到效果，現在推動的EMI全英語課程，也只適合生醫、理工等領域的學生，人文科系教學成果非常有疑慮。