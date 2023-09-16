許多人感情發展到一定階段後可能會步入婚姻，一起面對生活上的種種困難，不過有時可能也會因為相處摩擦發生衝突。一位爸爸表示，某次老婆進行小手術，他請假陪同上午動刀、下午載老婆去按摩，還幫老婆拿東西去修，沒想到期間只是請老婆打一通電話給保母，就被嗆聲「你把我當秘書啊？幹嘛不自己打？」，讓人夫忍不住感嘆，「我覺得台灣男性真的很卑微，當工具人是應該，請老婆幫個忙會被反酸」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文指出，當天他請假陪老婆早上動小手術，下午載老婆去按摩，並趁機把老婆的戶外用品載去給人修理，回程時再帶老婆去上體育課；期間原PO打算去接小孩，請老婆打通電話通知保母，老婆卻板起臉來說，「你把我當秘書啊？幹嘛不自己打？」，不過原PO體諒老婆動手術因此沒有吵架。

事後原PO跟老婆溝通，認為自己被當工具人，老婆卻不願幫忙打一通電話，反而對他酸言酸語，老婆卻高高在上的回應，你很愛計較耶，大男人這麼小心眼」、「如果你這麼不想幫就直說，我也不會勉強你！」，覺得要幫忙就要心甘情願、不求回報，但原PO強調他只是想要一個讚美。

原PO補充，最近家裡的RO濾水器漏水導致櫥櫃膨脹，洗碗機門卡住開不了，他花了3天進行修理，跟老婆炫耀時卻被開酸，「你現在是要我稱讚你嗎？你花了3天修好，不如給外面人修，時薪說不定還比較划算」，讓他感到相當不滿。

對此，許多人紛紛回應，「你自己選的啊」、「你根本被老婆調教成狗奴才了，現在才想反抗也太晚」、「不懂感恩還理所當然，但，這是你寵的，要認命，辛苦了」、「這是自己選的老婆，還能說什麼！」。