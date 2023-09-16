41歲美女主播吳宇舒和先生朱凱翔結婚10年，在今年7月終於迎來女兒「Ellie」，雖然因生產暫別幕前，但她仍時常透過社群分享產後近況和育兒日常。吳宇舒今（16日）驚喜宣布，她將在產後第59天就是18日回歸主播台，更加碼公開身材恢復後的真實尺碼。

吳宇舒今年7月中旬為了待產暫離主播台，當時有不少喜愛她的忠實觀眾都很捨不得，但也都獻上祝福；沒想到吳宇舒今日在社群發文，透露18日晚間6點就會回到主播台；吳宇舒表示可能網友會覺得「怎麼這麼快？」她也專業地解釋，「法定產假就是只有56天啊」。

而吳宇舒從生完小孩後，美女主播的頭銜也讓她產後身材復原狀況受關注，她也不避諱直言，「目前還有一些S號的舊衣穿不下，但身體狀況差不多都恢復了」；廣大網友見到吳宇舒產後不到2個月，已經瘦回可以穿M號甚至S號，都相當佩服，「主播生產前後根本沒變化，還更美了」、「這身材羨慕了」、「太扯，怎麼瘦的啊？」、「還是要注意身體健康」。

另外吳宇舒提到休產假的日常，她本以為會有很多空閒時間追劇或整理家裡，但實際上她得適應新生活節奏，行程莫名排得滿滿滿，結果不知不覺就要回到職場上班了。