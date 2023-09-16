旺旺文教基金會主任周哲仁代表旺旺集團董事長蔡衍明，感謝新竹市所有的志工朋友長年辛苦的奉獻。（陳育賢攝）

今天的演唱會邀請到凃佩岑主持活動，她在開場也為志工們帶來動聽的《月琴》

黑旋風演唱戀曲1990等名曲。（陳育賢攝）

錦雯熱情的到台下與志工互動。（陳育賢攝）

周子寒帶來經曲情歌吻和淚。（陳育賢攝）

江明娟演唱我的心裡只有你沒有他。（陳育賢攝）

解偉苓帶來心花開等曲。（陳育賢攝）

米格爾街道樂團演唱張雨生名曲我的未來不是夢。（陳育賢攝）

由旺旺文教基金會主辦的今年第9場《讓孝順成為一種習慣》公益演唱會16日在新竹市文化局演藝廳登場，邀請近千位志工朋友欣賞包括周子寒等多位實力派歌手與團體帶來一個下午的優美旋律及老歌，希望用歌聲溫暖每位志工的心，同時傳達宣導「讓孝順成為一種習慣」的孝親觀念。

《讓孝順成為一種習慣》公益演唱會是由旺旺文教基金會、中國時報、中視、中天共同主辦，新竹市文化基金會、新竹市擎天自強協會、五光十色創意行銷共同協辦，演唱會主題為「孝親」，現場有包括竹市文化局代理局長李欣耀及近千位竹市志工參與。

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，這項公益演唱會是從102年起在全台各縣市舉辦，至今已是第9年了，他要代表旺旺集團董事長蔡衍明感謝新竹市所有的志工朋友長年辛苦的奉獻，也感謝市府的協助，讓基金會能夠在這麼好的場地辦理這項非常有意義的演唱會。

周哲仁說，旺旺文教基金會秉持蔡衍明董事長的指示，一直推廣良好理念，包括「讓孝順成為一種習慣」以及「讓奉獻成為一種榮耀」。

蔡衍明董事長認為，台灣人的傳統就是以孝為先，從小在無形中或家中、學校的感染，就是要孝順父母與長輩，讓社會更和諧，但這些年來，社會環境對這方面的推廣有所不足，孝道感覺在慢慢流失當中，因此基金會不斷在宣揚孝順的重要。

蔡衍明董事長常說，每個人在家裡能夠孝順父母，離開家庭到外求學與就業，在有空閒時，能夠奉獻、服務社會，長久下去，這樣家庭與社會就能和諧，也能為社會帶來安定力量。

周哲仁說，「孝順」不單是滿足父母、爺奶物質上的需求，而是要時常向長輩請安互動，不論是用電話、LINE或是登門傳達關懷與愛，要盡量讓長者感受到晚輩的的心意，期許大家在活動結束後，趕緊發個訊息向長輩請安。

今天的演唱會邀請到凃佩岑主持活動，她在開場也為志工們帶來動聽的《月琴》，隨後包括有兩人團體「黑旋風」、周子寒、錦雯、江明娟、解偉苓、米格爾街道樂團等輪番上陣，帶來戀曲1990、吻和淚、外婆的澎湖灣、我的心理只有你沒有他、心花開、我的未來不是夢…等近20首膾炙人口的經典老歌，聽的台下志工們如痴如醉。

此外，中國時報舉辦的歌唱選拔賽桃園場活動，報名即將在下周二截止，愛唱歌的朋友，得把握時間報名，有高額獎金等你拿，優勝者明年還可與歌手們一起站在舞台上，用歌聲作志工傳愛全台。