我國加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦本月19日將慶祝獨立建國40周年，外交部表示，為彰顯我國珍視台克間深厚邦誼，並持續深化兩國合作夥伴關係，蔡英文總統特指派外交部長吳釗燮擔任特使代表中華民國（台灣）政府及人民於9月16日率團前往祝賀。

外交部指出，今年適逢我國與克國建交40週年，吳釗燮訪問克國期間，將參加克國獨立紀念系列慶祝活動、與克國政府代表簽署台克「外交人員訓練及交流合作協定」，並將拜會克國總督萊柏（Marcella Liburd）、總理德魯（Terrance Drew）、外長道格拉斯（Denzil Douglas）及尼島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）等政界領袖，就兩國合作關係及共同關切議題廣泛交換意見。

出訪期間，吳釗燮也將分別與友邦聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）及聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）會面，就雙邊合作等各項議題交換意見，進一步深化雙方情誼。

外交部表示，我國與聖克里斯多福及尼維斯聯邦自1983年建交以來，兩國邦誼穩固友好，克國政府歷年來堅定支持台灣參與國際組織，今年4月4日克國國會全體無異議通過決議，支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，展現克國不分朝野一致支持台灣國際參與的友好立場。此外，雙方長期在醫療、教育、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作，成果豐碩，嘉惠克國人民。