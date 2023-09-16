碧龍宮與中國時報合辦公益健行活動，碧龍宮主委周德永帶隊起跑。（王揚傑攝）

碧龍宮與中國時報合辦公益健行活動，民眾暢遊孫龍步道。（王揚傑攝）

碧龍宮與中國時報合辦公益健行活動，民眾暢遊孫龍步道。（王揚傑攝）

新北市鶯歌碧龍宮「讓愛一直都在」公益親子健行結合中國時報「用腳旺台灣」健行活動，今（16）日在鶯歌孫龍步道熱鬧展開，路程約3.5公里，沿途林木蔥鬱，還可鳥瞰大漢溪及鳶山，吸引千餘人參加。碧龍宮主委周德永表示，希望藉由這次健行活動，喚起社會更多團體參與公益。

健行活動下午3時準時起跑，千餘位民眾攜家帶眷一同走入山林，漫步在蒼翠山林之間，不但能讓身心得到放鬆，還能獲得充分的運動，路程約1小時即可輕鬆走完。完成健行後，主辦單位還準備舞蹈及樂曲演出，重頭戲是大家最期待的摸彩，有總價值超過9萬元獎品讓參加民眾帶回家。

周德永說，用腳旺台灣健行活動舉辦多年，足跡遍佈全台，所以藉這次合作舉辦公益健行活動的機會，用多元的方式讓大家認識鶯歌碧龍宮，到碧龍宮走走，參加健行不僅療癒身心，有益健康，健行完畢還能祈求神明保佑，一舉數得。

周德永預告，今年12月23日將舉辦千人響碗祈福活動，歡迎大家一起來為台灣祈福。