國民黨高雄青工總會15日召開委員會及中秋聯誼活動，並成立侯友宜暨立委高雄青年後援會，共有百餘名青年、學生參加，高雄市黨部主委黃昭順、國民黨智庫執行長柯志恩等人也一同共襄盛舉，青工總會長黃韻涵更率領在場青年宣示，要為高雄拚立委過半，侯友宜當選、下架民進黨！

高雄青工總會長黃韻涵表示感謝每一位青工夥伴的支持與相挺，不論是老朋友還是新夥伴，國民黨需要更多的青年一起來相挺、支持，才能讓我們國民黨、中華民國更好！

黃韻涵指出，她自己也當過候選人，知道選舉非常累、非常辛苦，所以成立青年後援會後，將組成輔選小隊，各個小隊會結合總統及各區立委候選人，共同協助輔選工作，除了有掃街、路口宣講外，還有青年聚會、講座沙龍等活動。她也宣示，要為高雄立委拚過半、全壘打，侯友宜當選、下架民進黨！

柯志恩也到場與青工夥伴相聚，她表示，看到現場有這麽多青年朋友就看到國民黨的希望，很開心有這個機會來跟大家聚會，未來要一起為侯友宜及國民黨的立委候選人拉票，讓政黨輪替，台灣才會更好！