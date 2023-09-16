有些人對待自己很大方，對朋友卻十分精明，深怕被人佔便宜，不過也有人完全相反，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，對自己非常摳門，但對待他人卻相當慷慨大方，平時也熱衷公益，從來不計較得失。

▍處女座

處女座個性謹慎、做事一絲不苟，財務上也非常精打細算，把錢花在刀口上，不會有絲毫浪費。不過一旦涉及到幫助他人，處女座卻非常慷慨，能夠細心地看到他人的需求，並且提供物質及情感上的支持，也因為總是毫不猶豫地伸出援手，使他們成了朋友之間最可靠的支柱。

▍摩羯座

摩羯座個性務實節儉，他們通常會為自己設定嚴格的財務目標，努力地積攢財富，不過責任感爆棚的他們在看見別人遭遇困難時，會毫不猶豫地伸出援手，加上深知自身的社會責任和義務，摩羯經常參與慈善活動，不吝向他人貢獻自己的時間和資源。

▍雙魚座

雙魚座個性敏感且富有同情心，他們的生活可能過得很簡樸，然而一旦看見有人需要幫助時，雙魚座總是一馬當先，盡力提供幫助，所以他們經常參與慈善工作或是志工服務，身體力行地關心社會問題，並熱心分享自己的資源，確保他人過得更好。