羅馬尼亞考慮加入法國、比利時、愛沙尼亞、賽普勒斯和匈牙利的步兵可攜式西北風3型飛彈（Mistral）得聯合採購計劃，以加強其防空和邊境安全，應對可能的俄羅斯威脅。

據軍事新聞網《防務新聞》（Defense News）15日報導，羅馬尼亞的安全局勢比往常更加動盪，例如最近在烏克蘭邊境附近發現的俄羅斯無人機碎片。這一發現發生在俄羅斯對烏克蘭的攻擊，而該地區剛好靠近這一地區。

The Norwegian Ministry of Defense has announced today that they will Donate almost their entire Stock of 100 French-Designed “Mistral” Maritime Surface-to-Air Missile Systems to the Ukrainian Military, the Systems have reportedly already left Norway on the way to Ukraine. pic.twitter.com/yE3fOQFO7I — OSINTdefender (@sentdefender) April 20, 2022

布加勒斯特一直在尋求增強其防空能力，特別是通過先前和正在進行的招標來購買電戰和反無人機系統。過去幾週，羅馬尼亞開始關注西北風計劃，通過該計劃，它可能獲得由法國MBDA公司生產的西北風3型飛彈（Mistral 3），該公司由貝宜系統（BAE Systems）、空中巴士（Airbus）和義大利李奧納多電子系統（Leonardo）共同擁有。

西北風3型飛彈有效攔截距離為8公里，是短程防空飛彈、彈重20公斤，經過了實戰驗證的多平台（陸海空）飛彈，可提供針對各種威脅的全面保護能力，是一款發射後不理的飛彈，西北風3行追蹤目標不依賴於操作員的技能，因此無論發射手和發射器如何，都不需要密集和長期的培訓。

為短程防空飛彈，經過了實戰驗證的多平台（陸海空）飛彈。（MBDA）

公司發言人瓦特萊特一位消息人士表示：「MBDA知道羅馬尼亞有興趣加入這個採購，正在與他們進行持續的討論。」西北風3型的聯合採購始於6月19日，在巴黎航空展期間由法國、比利時、愛沙尼亞、賽普勒斯和匈牙利簽署的意向書。明年西北風的生產量將翻倍，達到每月約40具。

瓦特萊特（Julien Watelet）補充說，歐盟也可能會支持這西北風擴大生產計畫，來實現規模經濟：「鼓勵成員國聯合採購國防產品，同時增強歐洲國防技術和工業基地的競爭力」