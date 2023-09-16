杭州亞運村正式開村迎客。（中新社）

杭州亞運村正式開村迎客。（中新社）

身著民族服飾的演員在聖火傳遞下沿線表演。（新華社）

亞運版「復興號」正式載客運營。（新華社）

大陸亞運代表團羽球選手陳雨菲。（中新社）

第19屆亞運將在中國杭州盛大舉行，16日舉辦亞運村開村暨歡迎儀式，也象徵著亞運村正式投入賽會運作。根據《新華社》報導，杭州亞運村是本屆賽會最大的非競賽場館，分為選手村、技術官員村及媒體村3大部分，並規劃國際交流區、公共區等設施，中國大陸代表團也搶先入住杭州亞運村。

開場儀式以「鼓．舞．獅．氣」（鼓舞士氣）為主軸，伴隨亞運主題曲《同愛同在》一下，賽會吉祥物琮琮、蓮蓮和宸宸台上手舞足蹈，表現出亞洲各國好手相聚在杭州的美好盛況。隨著鑼聲敲響，杭州亞運村也迎來正式啟用，期盼幫助各個運動員展現最好狀態。

根據報導，除了杭州亞運村外，位於寧波、溫州、金華、桐廬和淳安的5個亞運分村，以及位在紹興、臨安和蕭山的運動員接待飯店同時開放，準備迎接各國代表團入住。各村主打高智能設施，也是本屆亞運賽事的理念。

廣為台灣球迷所知、羽球「女單F4」成員之一的大陸代表團選手陳雨菲，此次在家鄉杭州出賽，他希望透過好表現來回饋家鄉，「很感謝大家對我的支持，我會繼續努力，希望自己能夠不留遺憾，不辜負那些為我加油的朋友和各地的球迷。」