台中一名王姓男子與叔叔同住，去年（111年）8月12日晚間8時許，王男飲酒過後，不滿坐在客廳沙發上看電視的叔叔，對於飲水機是否需要加水表示意見，王男竟當場情緒失控，抓起電鍋內鍋朝94歲叔叔頭部猛砸。

王男妹妹聽到爭吵聲後立即下樓，發現叔叔受傷立即打119求救，叔叔送醫後，醫院診斷有腦震盪、顏面閉鎖性骨折、左眼球挫傷伴結膜下出血之等傷勢。王男被警方依法送辦，檢方依家庭暴力防治法之殺人未遂罪起訴。

法院審理，王男叔叔向法官表示，案發當日我坐在客廳椅子上看電視，姪子喝完酒回來後，說要去幫飲水機加水，我告訴他已經加過水了，姪子就從廚房拿電鍋內鍋，走到客廳從我的頭部砸下去。

姪子在攻擊過程中有說「要打到你死」，被攻擊後，我用手摀著頭部止血，姪子還說要去拿菜刀砍死我，他拿電鍋內鍋打我一下後，沒有繼續打我，沒有砸我第二下。

王男妹妹則向法官表示，聽到哥哥一直用三字經飆罵叔叔，我就知道有狀況，當下趕快衝下來，哥哥還是一直罵，我叫他不要這麼生氣，我問他們到底怎麼回事，叔叔向我說是因為礦泉水要加到飲水機內，那過濾的水是乾淨的，叔叔向哥哥說已經加過了，叫哥哥不用再加，哥哥就開始發作了，我親眼目睹哥哥拿電鍋內鍋攻擊叔叔，然後血就噴出來了。

我就擋在前面，哥哥還是一直罵「畜生，你不是很猛，你再起來啊，沒死我打到你死」，然後他又跑回廚房說要拿菜刀，但我沒看到他拿菜刀出來，當時我害怕我也會有生命危險，但我沒辦法管那麼多，我趕快先幫叔叔按著傷口。

打電話叫救護車時，我也想報警但又不敢報，我怕報警會把哥哥惹怒，「連我一起殺了。」電話中，我是說「這邊有人被家暴受傷了，請他們趕快派人過來」，哥哥之後沒再拿任何武器攻擊，他看到警察來的時候，就裝做若無其事。

王男坦承有拿電鍋內鍋砸向叔叔頭部，但否認有殺人的意圖。律師為王男辯護，雙方距離約5公尺，王男雖一時氣憤攻擊，但無繼續攻擊欲取人性命的行為，可知王男所為純屬一時衝動，而非想要取人性命，也沒有嗆聲「沒死打到你死！」

法官審酌，王男對叔叔感到不滿時，不以理性方式溝通，訴諸暴力傷害，且王男並非單純徒手攻擊；考量叔叔於案發時已高齡94歲，王男卻選擇攻擊極為脆弱之頭部；審理期間雙方調解後叔叔願意撤回告訴；法官日前依犯重傷未遂罪，處有期徒刑2年6月。可上訴。